К ПМЭФ-2026 запустят регистрацию и посадку на рейсы по биометрии

Аэропорт Пулково совместно с ВТБ организует приоритетный проход для пассажиров «Аэрофлота».

Сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий позволит использовать биометрию для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейс. Он начнет работать к ПМЭФ-2026 на рейсах программы «Аэрофлот ШАТТЛ» между Санкт-Петербургом и Москвой. Сотрудники ВТБ помогут сдать биометрию прямо в залах регистрации. Услуга уже тестируется и полноценно запустится с 1 июня.

Чтобы воспользоваться приоритетным проходом в Пулково и Шереметьево, пассажиры могут заранее сдать подтвержденную биометрию в отделениях банка, после чего разрешить ее использование в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» и привязать к билету. По прогнозам, к 2028 году биометрическими сервисами в аэропорту воспользуются около 4 млн человек.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что биометрия становится массовой, когда люди видят ее практическую пользу.

«Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии. ВТБ готов делиться экспертизой с партнерами и помогать клиентам путешествовать быстро, удобно и без лишних пауз», — заявила Ольга Скоробогатова.

Гендиректор оператора Пулково Леонид Сергеев назвал внедрение биометрии первым шагом к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров. В прошлом году за дни форума аэропорт обслужил около 300 тысяч пассажиров, в этом ожидается порядка 500 тысяч.

