В Ливнах запретили использовать канистры в качестве буйков

Утверждены требования к определению зон отдыха и других территорий, включая пляжи.

По данным ГУ МЧС России по Орловской области, с 1 июня 2026 года в регионе начнется купальный сезон. Для его успешного прохождения на водных объектах планируется оборудовать 35 пляжных зон и мест отдыха людей на воде. Владельцам необходимо обеспечить создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей, обозначить пределы зоны купания, а также оборудовать место для купания на мелководье детей. На данный момент 90 процентов пляжей уже прошли водолазное обследование.

Свои требования к пляжам утверждают и муниципалитеты. Так, администрация города Ливны постановила, что к зонам массового отдыха населения следует относить территории, выделенные в генеральном плане города для туризма, физической культуры и спорта, то есть пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на открытом воздухе. Места отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

«Решение о создании новых мест отдыха принимается администрацией города Ливны в соответствии с картами градостроительного зонирования, – говорится в постановлении администрации города. – Обустройством мест отдыха занимается администрация города, а в случае передачи мест отдыха хозяйствующему субъекту, обустройством занимается указанный хозяйствующий субъект».

При устройстве пляжей должно быть предусмотрено помещение медицинского пункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой, контейнерные площадки для мусора должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН. Вблизи зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство открытых автостоянок для личного и общественного транспорта, а санитарно-защитные разрывы от зоны рекреации до открытых автостоянок должны быть озеленены.

Установлены и требования к самим пляжам. Так, площадь водного зеркала в месте купания при проточном водотоке должна обеспечивать не менее 5 квадратных метров на одного купающегося, а на непроточном водоеме – в 2-3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 квадратных метров площади пляжа. Границы плавания в местах купания должны обозначаться буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метроводин от другого и до25 метровот мест с глубиной1,3 метра.

«Не допускается использовать для обозначения границы зоны купания предметы, которые могут быть похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры), – говорится в постановлении. – В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих плавать с глубиной не более1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или ограждаются штакетным забором».

