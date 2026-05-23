Кромская ЦРБ задолжала поставщику более 5 миллионов рублей

Долг накопился по контрактам за медицинские изделия.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Диаплюс» к бюджетному учреждению здравоохранения «Кромская центральная районная больница» о взыскании задолженности по контрактам на поставку медицинских изделий. Общая сумма взыскания превысила 5,2 миллиона рублей, включая основной долг, сумму обеспечения исполнения контрактов, судебные расходы и госпошлину.

Как установил суд, всего между «Диаплюсом» и Кромской ЦРБ в рамках Федерального закона № 44-ФЗ было заключено 28 контрактов на поставку изделий медицинского назначения. Контракты были подписаны в период с июля 2023 года по октябрь 2025 года. Истец полностью исполнил свои обязательства, поставив товар на общую сумму 5,074 миллиона рублей. Факт поставки в суде был подтвержден подписанными сторонами без разногласий универсальными передаточными документами.

Однако больница свои обязательства по оплате не выполнила. Несмотря на направленную в адрес больницы претензию, задолженность погашена не была. Кроме того, истец требовал вернуть сумму обеспечения исполнения контрактов, а именно 127,2 тысячи рублей, которые также не были возвращены больницей «после надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств». В судебном заседании интересы Кромской ЦРБ представляла главврач. И она признала исковые требования в полном объеме.

Суд, проверив материалы дела, установил, что факт поставки товара и отсутствие его оплаты подтверждены документально. А сумма обеспечения исполнения контрактов подлежит возврату в соответствии с их условиями. Больница должна была сделать это в течение 15 дней с даты исполнения контрактных обязательств. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с Кромской ЦРБ в пользу «Диаплюса» в общей сложности 5,297 миллиона рублей. В эту сумму вошел основной долг по 28 контрактам, сумма обеспечения исполнения контрактов, расходы по уплате государственной пошлины и расходы на оплату услуг представителя.

Кроме того, истцу из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 126 832 рубля в связи с признанием иска ответчиком. Признание иска руководством Кромской ЦРБ позволило избежать длительного судебного разбирательства, однако не освободило больницу от обязанности погасить многомиллионную задолженность и компенсировать поставщику все судебные издержки. После вступления решения в законную силу истец вправе получить исполнительный лист для принудительного взыскания.

