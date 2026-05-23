Житель Подмосковья оштрафован за фиктивную регистрацию на Орловщине

Он прописал родственника в Орловской области в непригодной для жизни квартире.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Он вынес приговор в отношении гражданина одной из стран Центральной Азии, имеющего вид на жительство в России. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Примечательны обстоятельства дела.

Из приговора следует, что в марте 2024 года иностранец приобрел в собственность квартиру в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. При этом квартира находилась в непригодном для проживания состоянии. В ней отсутствовали электро-, водо- и теплоснабжение, ей требовался капитальный ремонт. Газовое оборудование было отключено и опломбировано. Сам подсудимый постоянно проживал в Московской области вместе с семьей.

Летом 2024 года к нему обратился родственник супруги, тоже гражданин одной из стран Центральной Азии, имеющий вид на жительство в России. Он попросил зарегистрировать его в этой квартире, пообещав, что фактически проживать там не будет, поскольку работает и живет в Орле. Подсудимый согласился. В декабре 2024 года они вдвоем прибыли в многофункциональный центр в поселке Хомутово, где владелец непригодной для проживания квартиры собственноручно заполнил и подписал заявление о регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Как установил суд, он указал заведомо недостоверные сведения о том, что предоставит родственнику жилое помещение для проживания. Сотрудники МФЦ разъяснили ему ответственность за фиктивную регистрацию и необходимость фактического проживания иностранца по указанному адресу, однако он, судя по всему, не воспринял это всерьез. На основании поданных документов миграционный пункт МО МВД России «Новодеревеньковское» зарегистрировал родственника по месту жительства. Однако фактически иностранец в это жилье так и не вселился, да и условий для проживания там не было.

Преступление было выявлено участковым уполномоченным полиции в ходе подворного обхода. Соседи подтвердили, что никогда не видели в этой квартире ни самого хозяина, ни зарегистрированного им иностранного гражданина. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд это учел и назначил фигуранту наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной выше статьи. Подсудимого приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей в доход государства.

Тем временем пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области сообщила, что в 2026 году территорию России под контролем орловских судебных приставов покинули 80 человек. Они были признаны виновными в нарушении норм российского законодательства, в частности в нарушении правил пребывания на территории нашей страны. «Среди выдворенных – граждане как ближнего зарубежья, так и ряда африканских государств, которые не покинули страну в установленный законом срок, осуществляли незаконную трудовую деятельность, уклонялись от добровольного выезда», – пояснили в УФССП.

ИА “Орелград”