Амчанку поймали на торговле контрафактной водкой

По решению суда 23 бутылки «палёнки» будут уничтожены.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административное дело в отношении предпринимательницы из Мценского района. Полиция просила привлечь ее к административной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, факт которого был выявлен в деревне Высокое Мценского района. В ходе проверочной закупки и последующего осмотра у бизнес-леди изъяли 23 бутылки спиртосодержащей жидкости, похожей на водку, но без акцизных марок и сопроводительных документов.

Как следует из материалов дела, еще в конце декабря 2025 года сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Мценский» провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в продуктовом магазине, который принадлежит ИП. В ходе закупки была приобретена одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с этикеткой «Древнерусская», наполненная бесцветной жидкостью.

При последующем осмотре торговой точки сотрудники полиции обнаружили картонную коробку, в которой находились еще 22 аналогичные бутылки, также объемом по 0,5 литра. Вся продукция показалась полиции подозрительной, так как не имела акцизных марок. Товар был изъят и направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Орловской области.

Согласно заключению эксперта, жидкость в 23 бутылках является спиртосодержащей, крепостью 32 градуса. В ее составе были обнаружены микропримеси этилового эфира, ацетальдегида, этилацетата, метилацетата, этиллактата и метанола. Эксперт в своем заключении подчеркнул, что именно наличие метанола, то есть древесного спирта, даже в небольшом количестве делает такую продукцию потенциально опасной для жизни и здоровья.

В ходе административного расследования было установлено, что предпринимательница торговала алкогольной продукцией без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. У нее не было товарно-транспортных накладных, справок к ним и т.п., что является нарушением статей 10.2 и 16 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В январе 2026 года в отношении ИП был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов). В протоколе предпринимательница свою вину признала. Теперь дело дошло до суда. Арбитраж признал предпринимательницу виновной в совершении вменяемого ей правонарушения и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Это минимально возможное наказание за такого рода нарушение. Также по решению суда вся изъятая продукция, а именно 23 бутылки объемом 0,5 литра каждая, должны быть переданы для уничтожения в службу судебных приставов.

