Житель Хотынецкого района похитил и зарезал быка

Стоимостью убитого животного составляла 140 тысяч рублей.

Вступил в силу приговор, который вынес Хотынецкий районный суд Орловской области в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину. Как следует из материалов дела, преступление было совершено в прошлом году. По версии следствия, у мужчины, находившегося у себя дома в поселке Хотынец, возник преступный умысел, а именно он решил украсть быка или корову, чтобы потом умертвить животное, а мясо съесть.

Подсудимый взял у знакомого автомобиль марки ВАЗ-21099, а из своей беседки прихватил с собой топор, нож и бичевую веревку. На автомобиле он приехал в деревню, расположенную на территории Аболмасовского сельского поселения. Припарковал машину в низине и направился к кирпичной часовне, рядом с которой находились луговые пастбища.

Территория пастбища была огорожена системой «Электропастух», то есть по периметру в землю были воткнуты деревянные колышки, перетянутые проволокой под напряжением. Злоумышленник пригнул один из колышков к земле и проник на огороженную территорию. Там он выбрал быка черно-белого окраса породы «черно-пестрая» возрастом 1 год 5 месяцев и весом500 кг. Накинул ему на рога принесенную с собой веревку и повел его к автомобилю.

Путь занял около 20 минут. У машины похититель ударил быка топором по голове, после чего использовал нож. Тушу он разделал прямо на месте. Процесс разделки занял около 2,5-3 часов. Мясо он погрузил в салон автомобиля и уехал домой, где сложил его в морозильную камеру. Впоследствии, как признался сам подсудимый, он полностью употребил мясо в пищу. Похищенный бык принадлежал местной жительнице, а стоимость животного была определена в 140 тысяч рублей.

Суд учел то, что потерпевшая является пенсионеркой, оплачивает из своей скромной пенсии коммунальные счета и погашает кредитные обязательства. Поэтому причиненный ей материальный ущерб признан значительным. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и подтвердил признательные показания, которые давал в ходе предварительного следствия.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, принесение извинений потерпевшей и раскаяние в содеянном и признание вины. Обстоятельств, отягчающих наказание, не было установлено. Судья квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему было назначено в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход федерального бюджета.

ИА “Орелград”