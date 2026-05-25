«Дачник тоже человек»: Клычков напомнил о приоритетах при ремонте дорог

Губернатор Орловской области попросил у прокуратуры «адекватность подходов».

Обсуждение желаемого и реально возможного качества дорог состоялось на совещании 25 мая в администрации региона. По словам главы Орловского округа Александра Черных, в 2025 году по дорожной деятельности исполнили лишь шесть судебных решений на сумму более 120 миллионов рублей. В текущем году планируются еще два участка – общая сумма средств 50 миллионов.

«Ряд судебных решений мы закроем денежными средствами, которые предусмотрены на содержание», – пообещал глава.

При этом дорожный фонд ОМО около 60 миллионов рублей. А неисполненных судебных решений около 80. По всем направлениям деятельности в деньгах около 6 млрд рублей, пояснил чиновник.

«Можно инициировать любые судебные решения, главное понимать: какими средствами их закрывать, – прокомментировал губернатор Андрей Клычков. – Просьба посмотреть со стороны областной прокуратуры адекватность подходов. Мы понимаем, что судебные решения обязательны к исполнению, вопрос – можем ли мы их решить».

Исходя из возможностей дорожного фонда десятилетия нужно ничего не делать, только судебные решения исполнять, отметил Клычков. Приоритет – населенные пункты, социальные объекты.

«Но иногда у нас получается, что есть судебное решение к дому дачника, который приезжает на три месяца, за 100 миллионов дорогу строить. Он тоже человек, никаких вопросов нет. Ну, просто есть некая приоритизация. Сейчас в это непростое время нужно очень внимательно следить. За последние годы в два раза сумели увеличить дорожный фонд, но не в 100 раз, к сожалению», – сказал Андрей Клычков.

