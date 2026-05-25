В Орле ямочный ремонт продолжится на шести улицах

Об этом объявили в администрации города.
На этой неделе в областном центре будут приводить в порядок улицы
- Маяковского,
- Гагарина,
- Приборостроительную,
- Пороховую,
- Маринченко
- и Маршала Куликова.
Ремонтом занимаются сотрудники «Спецавтобазы».
На минувшей неделе они восстановили около 640 квадратных метров покрытия на Приборостроительной, около 400 — на Лескова, около 370 — на Гагарина. Также работы шли на участках улиц Красина, Новосильской, Старо-Привокзальной и Раздольной.
Кроме того, «точечный» ремонт с помощью струйно-инъекционного метода выполнялся на улицах Левый берег Оки, 1-й и 4-й Курских, Латышских Стрелков, Молдавской, Лужковской, на Лужковском мосту и в других местах.
ИА «Орелград»