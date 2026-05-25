В Орле ямочный ремонт продолжится на шести улицах

Об этом объявили в администрации города.

На этой неделе в областном центре будут приводить в порядок улицы

Маяковского,

Гагарина,

Приборостроительную,

Пороховую,

Маринченко

и Маршала Куликова.

Ремонтом занимаются сотрудники «Спецавтобазы».

На минувшей неделе они восстановили около 640 квадратных метров покрытия на Приборостроительной, около 400 — на Лескова, около 370 — на Гагарина. Также работы шли на участках улиц Красина, Новосильской, Старо-Привокзальной и Раздольной.

Кроме того, «точечный» ремонт с помощью струйно-инъекционного метода выполнялся на улицах Левый берег Оки, 1-й и 4-й Курских, Латышских Стрелков, Молдавской, Лужковской, на Лужковском мосту и в других местах.

ИА «Орелград»