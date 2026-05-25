В Орле ямочный ремонт продолжится на шести улицах

25.5.2026 | 13:22 ЖКХ, Новости

Об этом объявили в администрации города.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На этой неделе в областном центре будут приводить в порядок улицы

  • Маяковского,
  • Гагарина,
  • Приборостроительную,
  • Пороховую,
  • Маринченко
  • и Маршала Куликова.

Ремонтом занимаются сотрудники «Спецавтобазы».

На минувшей неделе они восстановили около 640 квадратных метров покрытия на Приборостроительной, около 400 — на Лескова, около 370 — на Гагарина. Также работы шли на участках улиц Красина, Новосильской, Старо-Привокзальной и Раздольной.

Кроме того, «точечный» ремонт с помощью струйно-инъекционного метода выполнялся на улицах Левый берег Оки, 1-й и 4-й Курских, Латышских Стрелков, Молдавской, Лужковской, на Лужковском мосту и в других местах.

ИА «Орелград»


