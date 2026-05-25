На Орловщине началось голосование на праймериз «Единой России»

25.5.2026 | 14:44

Пользователи определяют «кандидатов в кандидаты».

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Партия проводит пять выборных процедур. На них представлены 277 кандидатов.

У интернет-пользователей есть возможность поддержать тех, кто хочет представлять «Единую Россию» на выборах в советы народных депутатов Орловского муниципального округа, Ливен и Мценска. Также определяются кандидаты от партии в Госдуму и облсовет.

В федеральный парламент хотят избираться 10 претендентов. В областной — 86.

Голосование проводится на сайте pg.er.ru. Оно завершится 31 мая. Чтобы поддержать «кандидатов в кандидаты», пользователю понадобится верификация через портал государственных услуг.

«Мы — единственная партия в стране, которая напрямую советуется с жителями. Именно вам решать, кто станет кандидатом от региона на выборах в Госдуму, областной Совет и местные органы власти осенью», – высказался секретарь регионального отделения «Единой России», спикер областного совета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»


