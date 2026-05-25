Областные власти поддержат спортивные федерации

Правительство утвердило порядок поддержки профессионального спорта.

Правительство Орловской области утвердило сразу два порядка предоставления государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта. Документ регламентирует помощь профессиональным спортивным организациям и региональным спортивным федерациям. Из преамбулы следует, что новые правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и профильным областным законом. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

В частности, правительство утвердило «Порядок предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта». Согласно ему поддержка оказывается организациям, зарегистрированным и работающим на территории Орловской области.

Так предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из областного бюджета; информационная поддержка – в виде размещения информации о деятельности организаций в специальном подразделе «Профессиональный спорт» на портале Орловской области, а также в социальных сетях и на сайтах подведомственных учреждений. Консультационная поддержка предусматривает устное – по телефону, видеосвязи и на личном приеме – и письменное консультирование.

Для получения информационной поддержки организация сама должна подать в департамент физической культуры и спорта заявку с приложением пресс-релизов, пост-релизов, отчетов о мероприятиях или иной информации. Время устной консультации по телефону или на личном приеме не должно превышать пяти минут для одной организации. Кроме того, утвержден «Порядок предоставления государственной поддержки спортивным федерациям Орловской области в целях подготовки сборных команд региона к всероссийским, межрегиональным и официальным областным спортивным мероприятиям и участию в них».

Для спортивных федераций предусмотрены две формы поддержки: финансовая и консультационная. Как и в случае с профессиональными организациями, при получении пяти однотипных обращений от разных спортивных федераций по вопросам подготовки сборных департамент готовит письменное разъяснение и размещает его на портале области в течение 10 рабочих дней. Принятые документы направлены на системную поддержку развития профессионального спорта в регионе, обеспечение подготовки спортсменов высокого уровня и успешное выступление сборных команд Орловской области на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, следует из их преамбулы.

