Вынесен приговор по делу о продаже винтовки через сервис попутчиков

Необычное уголовное дело рассмотрел Ливенский районный суд в отношении жителя Воронежа.

Ливенский районный суд вынес приговор в отношении жителя Воронежа, признав его виновным в незаконном сбыте пневматического оружия. Как установили следствие и суд, в январе 2026 года подсудимый решил продать пневматическую винтовку. Для этого он разместил объявление в интернете, оценив оружие в 14,5 тысячи рублей. Вскоре на объявление отозвался потенциальный покупатель.

После телефонных переговоров с покупателем подсудимый договорился о доставке через водителя популярного сервиса поиска автомобильных попутчиков «BlaBlaСar». Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, злоумышленник передал оружие водителю. Последний, как было установлено, даже не подозревал о том, что «посылка» является незаконной. Он отвез винтовку получателю. А после того как покупатель подтвердил получение винтовки, денежные средства поступили на счет продавца.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы судом по части 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж). Принимая во внимание личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, отметила пресс-служба Ливенского районного суда.

Ранее Управление Росгвардии по Орловской области сообщило, что в сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 121 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия у граждан. По результатам проверочных мероприятий было составлено пять протоколов об административном правонарушении. За различные нарушения 11 единиц оружия у граждан было изъято, шесть лицензий аннулировано.

