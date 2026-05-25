Поставить ФАПы в Орловскую область решилась только компания из Башкортостана

На электронный аукцион подана лишь одна заявка.

22 мая центральные районные больницы заключили контракты с ООО «ПК «ТРОЙКА ГРУПП». 18 фельдшерско-акушерских пунктов обойдутся в 154 129 909 рублей 86 копеек. В обязанности подрядчика входит доставка, сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Модульные ФАПы возводятся по нацпроекту «Здравоохранение». Это будут одноэтажные здания полной заводской готовности площадью от 90 кв. м. Фундамент — на выбор (винтовые сваи, ленточный, плита, столбчатый). Стены — трехслойные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем. Кровля — двухскатная из профлиста с полимерным покрытием. Полы — с утеплителем 150 мм, финишное покрытие — коммерческий линолеум. Окна — ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, рольставнями и москитными сетками. Входная дверь — металлическая, с доводчиком и тепловой завесой. Что касается инженерной «начинки», предусмотрено автономное электрическое отопление, сплит-системы, приточно-вытяжная вентиляция, водоснабжение с накопительным и проточными водонагревателями, канализация, освещение (в том числе аварийное), система пожарной безопасности. Гарантия на ФАПы — не менее 18 месяцев.

По данным kartoteka.ru, ООО «ПК «ТРОЙКА ГРУПП» зарегистрировано в 2017 году в городе Туймазы. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Генеральный директор – Эдуард Ильдусович Якупов. Ключевые партнеры копании – минздравы Свердловской и Оренбургской областей. Среди заказов 2025 года поставка и установка модульных лыжных баз на территории Нижегородской области, быстровозводимой модульной конструкции поликлиники.

В Орловской области новые ФАПы должны появиться у 12 больниц в следующих населенных пунктах:

Покровская ЦРБ (3 шт.) – д. Гремячье (ул. Молодежная, з/у 9/А), с. Березовка (ул. им. С.В. Руднева, 7/А), д. Журавец (ул. Молодежная, 4а).

Ливенская ЦРБ – с. Теличье (ул. Дружбы Народов, 57).

Верховская ЦРБ – с. Троицкое (ул. Центральная, 7а).

Малоархангельская ЦРБ – п. Станция Малоархангельск.

Новодеревеньковская ЦРБ – д. Никольское.

Новосильская ЦРБ – с. Кирики (ул. Дерюжинка, 20).

Нарышкинская ЦРБ (2 шт.) – с/п Бунинский (ул. Центральная, з/у 2а); , с/п Луначарское (п. Ясная Поляна, ул. Центральная, з/у 6а).

Мценская ЦРБ (2 шт.) – д. Ядрино; с. Черемошны (ул. Молодежная, з/у 1б).

Плещеевская ЦРБ (2 шт.) – с. Маслово (ул. Центральная, з/у 28); д. Полозовские Дворы (ул. Центральная, з/у 39а).

Шаблыкинская ЦРБ (2 шт.) – с. Сомово (пер. Карла Маркса, 16); с. Высокое (ул. Мира, 3а).

Знаменская ЦРБ – с. Красниково (к/н 57:02:0220101:518).

Хотынецкая ЦРБ – с. Богородицкое (ул. Молодежная).

