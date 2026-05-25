Проекты орловских агропарков оценят на конкурсной основе

Стартовал прием заявок на предварительную оценку проектов промышленных и агропромышленных парков.

Департамент промышленности и торговли Орловской области объявил о начале приема заявок для проведения предварительной оценки проектов по созданию и развитию индустриальных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков и промышленных технопарков на территории региона. Принять участие могут юридические лица, зарегистрированные на территории Орловской области и являющиеся управляющей компанией соответствующего парка.

Сроки реализации проекта должен составлять не более двух лет с момента получения субсидии на его реализацию. При этом доля внебюджетного, то есть частного софинансирования должна составлять не менее 30 процентов общей стоимости проекта. Кроме того, проект развития парка должен предусматривать, что на 10-й год со дня ввода в эксплуатацию на его территории должно работать не менее 12 резидентов.

Обязательными требованиями к проектам являются наличие возможности технологического присоединения к объектам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и линиям связи, доступность транспортной инфраструктуры – дороги, железнодорожные пути, мосты, станции, аэропорты и пр. Кроме того, потребуется документально подтвержденное взаимодействие резидентов, в том числе потенциальных, между собой. Размещение парка на территории особой экономической зоны, инновационного научно-технологического центра или креативного кластера станет преимуществом при проведении оценки.

Также учитывается соотношение размера привлекаемых внебюджетных инвестиций к размеру средств федерального и областного бюджетов. Управляющая компания должна представить в департамент пакет документов, в том числе бизнес-план создания и развития парка с целями, задачами, обоснованием характеристик земельных участков и объектов инфраструктуры, анализом потребностей резидентов, оценкой рисков и направлениями расходования субсидии.

Потребуется представить и мастер-план территории: схемы обеспечения инфраструктурой, застройки, расположения земельных участков и зданий, размещения резидентов, сведения о коммунальной и транспортной инфраструктуре, а также финансовый план с финансовой моделью. Причем в последнем потребуется рассмотреть базовый, перспективный и негативный варианты. Период окупаемости по базовому варианту не должен превышать 10 лет с даты ввода парка в эксплуатацию.

