Орловскому ветерану ВОВ исполнилось 103 года

Сегодня свой день рождения отмечает Почётный гражданин города Орла Григорий Яковлевич Зинченко.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Григорий Зинченко родился в Луганске. В 1941 ушёл на войну добровольцем. Служил миномётчиком и механиком самоходной установки. Участвовал в Смоленской операции, дошёл до Будапешта и Праги. Несколько раз был контужен.

После окончания войны защитник Отечества жил в Луганске. После обострения ситуации на Донбассе переехал в Орел.

Григорий Зинченко отмечен многими наградами. В том числе — орденом орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»‚ «Медалью Жукова» и другими.

