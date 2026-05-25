Суд защитил право орловского инвалида на регистрацию в квартире

Против этого возражала его племянница.

Советский районный суд города Орла встал на сторону мужчины с инвалидностью в его споре с собственной племянницей, которая отказывала ему в регистрации по месту фактического проживания. Для разрешения спора пришлось заглянуть в прошлом и изучить события десятилетней давности. Как было установлено в ходе разбирательства, истец является инвалидом с детства. В пресс-службе суда пояснили, что он имеет стойкие нарушения здоровья, в том числе зрения и опорно-двигательного аппарата.

Этот мужчина много лет прожил в Орле в квартире, половина которой принадлежала лично ему. Однако в 2016 году он продал свою долю племяннице. При этом, на что суд обратил особое внимание, в договоре купли-продажи стороны было прописано существенное условие. Оно гласило, что за теперь уже за бывшим владельцем половины квартиры сохраняется право регистрации и проживания в ней.

В 2021 году мужчину сняли с регистрационного учета по данному адресу, причем, отметили в пресс-службе суда, произошло это по его собственной инициативе. Хотя он фактически продолжал проживать в этой же квартире. Однако позже мужчина почему-то передумал и решил вновь зарегистрироваться по месту своего фактического проживания. Но тут он столкнулся с серьезной проблемой. Хозяйка жилья, то есть его племянница, отказалась подавать в УМВД заявление о своем согласии на регистрацию дяди.

Аргументировала она это тем, что планировала продать квартиру. Она считала, что регистрация в квартире родственника могла бы помешать совершению сделки купли-продажи жилья. В судебном заседании ответчица поддержала свой отказ, однако суд встал на сторону истца. Он отметил, что условие договора от 2016 года о сохранении за мужчиной права регистрации до сих пор является действующим, никем не оспорено и не признано недействительным.

При вынесении решения были приняты во внимание два важных фактора: статус истца как инвалида и ранее достигнутые между сторонами соглашения. В результате суд признал за истцом право на регистрацию по месту жительства в спорной квартире. И обязал племянницу не чинить ему препятствий в этом процессе. Решение уже вступило в законную силу, сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орла.

ИА “Орелград”