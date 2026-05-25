На Орловщине назначили главного борца с допингом

Департамент здравоохранения Орловской области назначил специалиста, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Соответствующий приказ подписал член правительства Орловской области, руководитель департамента Константин Бобраков. Назначение произведено в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Согласно приказу ответственным лицом назначена Татьяна Грибакина, заместитель главного врача по медицинской части БУЗ Орловской области «Орловский врачебно-физкультурный диспансер». В ее задачи входит организация работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Министерством спорта Российской Федерации.

Приказ также предписывает главному врачу диспансера и директору БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить документ на официальных сайтах учреждений. Назначение «главного борца с допингом» выглядит как важный шаг в реализации государственной антидопинговой политики на региональном уровне. Особенно учитывая известные проблемы России в данной сфере в последние годы и довольно пристальное внимание к нашей стране со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Кстати, ранее ВАДА опубликовало «Запрещенный список 2026» – это перечень субстанций и методов, которые запрещены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период. Орловским спортсменам, тренерам и медицинскому персоналу стоит внимательно ознакомиться с обновленным «запрещенным списком». Ведь он содержит новые субстанции, уточнения и изменения в классификации.

Особое внимание следует обратить на новые запрещенные вещества, обнаруженные в добавках (BAM15, α-нафтофлавон, флмодафинил, фладрафинил), а также на расширение программы мониторинга, в которую включены кофеин, никотин и другие широко распространенные субстанции. Параллельно ВАДА опубликовало программу мониторинга на 2026 год. В нее включены субстанции, не входящие в запрещенный список, но злоупотребление которыми агентство отслеживает для выявления неправильного использования в спорте.

В частности, в программу мониторинга на 2026 год включены: анаболические агенты (экдистерон), пептидные гормоны (аналоги гонадотропин-рилизинг гормона только для женщин до 18 лет), гипоксен (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия), стимуляторы бупропион, кофеин, никотин, пипрадрол, фенилэфрин, фенилпропаноламин и синефрин, наркотики. Также в соревновательный период спортсменов проверяют на гидрокодон, дигидрокодеин, дерморфин и его аналоги, кодеин и тапентадол, а во внесоревновательный период – на трамадол и фентанил.

