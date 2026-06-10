На Орловщине в ветчине категории «А» нашли крахмал

10.6.2026 | 10:47 Важное, Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: www.arriah.ru

Специалисты Орловской испытательной лаборатории «Федерального центра охраны здоровья животных» исследовали «Ветчину для завтрака» – мясной продукт категории «А». Эксперты устанавливали соответствие заявленного и фактического составов продукта.

Как выяснилось, в ветчине присутствовал посторонний компонент, не указанный на упаковке — крахмал, то есть растительная углеродная добавка.

«ВНИИЗЖ» проинформировал об этом Россельхознадзор. Теперь в отношении производителя будут приняты соответствующие меры.

Крахмал используется во многих продуктах официально, но также широко применяется на пищевом производстве и при различных фальсификациях. Это достаточно дешёвый ингредиент. Например, говядина даже 2 сорта обойдётся как минимум в 3 раза дороже, а изолированный соевый белок — примерно в 2 раза дороже.

ИА «Орелград»


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