В Орле впервые прооперировали юношу с грыжей межпозвонкового диска

Для этого поднадобилась совместная работа сотрудников нескольких учреждений.

Свои усилия объединили врачи-нейрохирурги А.С. Сёмин (из Орловской областной клинической больницы) и М.Ю. Дравнёнков (из НКМЦ имени Круглой). Ранее для таких операций пациентов направляли из Орла в федеральные медцентры.

Известно, что болезнь диагностировали у 17-летнего парня. Он поступил в НКМЦ имени Круглой экстренно — с приступом острой боли и слабостью.

Ход операции контролировался с помощью рентгена. Врачи действовали в щадящем режиме – они удалили грыжу, но сохранили стабилизирующие структуры позвоночного столба.

Уже на следующий день симптоматика заметно улучшилась. На третьи сутки после операции пациента выписали — в удовлетворительном состоянии.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

