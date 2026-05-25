Простаивающему корпусу «Дубравы» под Орлом нашли новое применение

Есть вариант проводить реабилитацию в условиях дневного стационара.

Судьбу долгостроев обсуждали на совещании в администрации региона 25 мая.

«По «Дубраве» у нас, по спальному корпусу, какая сейчас ситуация?» – поинтересовался Андрей Клычков.

[В 2023 году были определены инвестиции в гостиничный комплекс ГУП ОО «Санаторий «Дубрава». Предполагалось, что после реконструкции, которую собирались завершить в 2026 году, он сможет одновременно разместить 96 гостей].

Глава депздрава Константин Бобраков заявил, что на месте была представительная комиссия.

«Они пришли к заключению, что стационарную медицинскую реабилитацию там развернуть невозможно. Только дневной стационар. И этот корпус на медицинскую реабилитацию не повлияет, – пояснил Бобраков. – Рассматриваем возможность, чтобы его перепрофилировать под санаторно-курортное лечение, с укреплением того, что у нас уже есть и номерной фонд, и медицинское подразделение. Реабилитацию проводить в условиях дневного стационара, в том числе и для совместного пребывания лиц, которые завершили задачи на СВО, и их родственников. В этой части нас поддержали».

Это мнение доведено до Минздрава. Пока положительного решения о выделении средств федерального бюджета не принято. Бобраков обещал продолжать работу, чтобы корпус попал в реестр объектов строительства. Губернатор поддержал.

«Понятно, что финансовая ситуация в стране, и в регионе не самая лучшая, так сказать. Но при этом нам необходимо документально и во взаимодействии с министерством этот вопрос доработать».

ИА “Орелград”