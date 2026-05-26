Состоящего на учёте у нарколога орловца сделали пешеходом

Ливенский суд по иску прокуратуры лишил водительских прав местного жителя.

Ливенский районный суд удовлетворил иск прокурора Ливенской межрайонной прокуратуры о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, данный гражданин с марта 2025 года состоит на учете у врача-нарколога с заболеванием, которое является прямым медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокурор в своем иске указал, что наличие такого заболевания создает непосредственную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан, а также их имуществу. Врачебная комиссия не принимала решения о наличии у мужчины стойкой ремиссии, которая позволила бы снять противопоказания. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал водительское удостоверение жителя Ливен недействительным.

Мужчина лишен права управления транспортными средствами категорий «В, В1, М» (легковые автомобили, мотоциклы с рабочим объемом двигателя до 125 кубических сантиметров и мопеды). Он обязан сдать удостоверение в Управление Госавтоинспекции по Орловской области. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщила пресс-служба Ливенского районного суда.

Тем временем Кромской районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Как было установлено в судебном заседании, мужчина управлял электросамокатом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура обратила внимание на то, что по мощности двигателя указанный электросамокат относится к категории «мопед», то есть признается механическим транспортным средством. Ранее этот же водитель уже привлекался к административной ответственности за то, что не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения при управлении транспортным средством.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Принадлежащий осужденному электросамокат конфискован и обращен в собственность государства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”