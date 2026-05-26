Орловец хранил дома более 1,1 кг наркосодержащего растения

Житель Залегощенского района осужден за хранение «гербария».

Залегощенский районный суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в октябре 2025 года подсудимый обнаружил дикорастущую коноплю. Мужчина сорвал его и «незаконно хранил при себе до момента обнаружения сотрудниками полиции».

В ходе следственных действий правоохранительные органы изъяли из него более1,1 кгнаркотического средства растительного происхождения, что в соответствии с законодательством признается крупным размером. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15 процентов из его заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Вступил в силу и приговор Дмитровского районного суда. Обвинение местному жителю также было предъявлено по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, в период с августа по 6 ноября 2025 года подсудимый обнаружил на территории Дмитровского района не менее 15 кустов дикорастущей конопли. Он отлично знал, что это за растение, и сорвал его.

Наркотического вещества в сорванных подсудимым кустах оказалось 2,5 кг. Подсудимый отвез растения к себе домой, где начал изготавливать из них противозаконный «гербарий». Готовую к употреблению марихуану он расфасовал в стеклянные банки, а также хранил в хозяйственной постройке. В ноябре 2025 года мужчину изобличили сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия у него были обнаружены и изъяты полимерный мешок с частями растений конопли массой 2505,5 грамма и четыре стеклянные банки с измельченной марихуаной общей массой 68,59 грамма. Подсудимый добровольно указал сотрудникам на места хранения и пояснил, что все изъятое предназначено исключительно для его личного употребления.

Признание вины и сотрудничество со следствием было принято судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Также суд учел активную помощь подсудимого в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В результате сельчанин получил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 2 статьи 228 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Но подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства ежемесячно.

ИА “Орелград”