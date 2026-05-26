В Орле дороги ремонтировали незаконопослушные иностранцы

В мае на Орловщине выявили 40 миграционных нарушений.

Таковы предварительные итоги текущего месяца. О них рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полицейские проверяли места проживания и работы иностранцев. Выяснилось, что 17 из них нарушили режим пребывания. Ещё пятеро занимались трудом, не имея необходимых документов.

Некоторые из нарушителей «занимались ремонтом дорожной сети в областном центре», – отметили в УМВД. Ранее подобные факты фиксировались в Урицком районе.

В отношении троих иностранных граждан вынесены судебные решения о принудительном выдворении из нашей страны. Пока что они находятся в центре временного содержания таких нарушителей.

