Уровень безработицы в Орловской области составил 0,4 процента

Только в марте 2026 года количество официальных безработных увеличилось почти на четверть.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области опубликовал данные о состоянии рынка труда в регионе по итогам первого квартала 2026 года. Сообщается, что уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе остается низким и составляет всего 0,4 процента.

Так, по состоянию на конец марта 2026 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи орловцев, не занятых трудовой деятельностью. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице. Однако динамика постановки на учет и трудоустройства вызывает определенные вопросы.

Например, в Орелстате подсчитали, что в марте 2026 года статус безработного официально получили 314 человек, и это на 23,6 процента больше, чем было в марте 2025 года. За указанный месяц был трудоустроено 151 человек, что на 0,7 процента превышает показатель марта прошлого года. Подсчитано также, что на каждые 100 заявленных орловскими работодателями вакансий нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, составила 14 человек.

По данным отчетности организаций, не относящихся к сфере малого предпринимательства, численность штатных работников, без учета совместителей, в феврале 2026 года составила 155,4 тысячи человек, или 96,3 процента от общей численности замещённых рабочих мест. Дополнительно на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6 тысяч человек.

По сравнению с январем 2026 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента, отмечают Орелстате. В феврале 2026 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, а доля тех, кто работал по гражданско-правовым договорам, составила 1,9 процента.

