Суд истребовал у орловского фермера более 7 гектаров земли на берегу реки Неполодь

Удовлетворен иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора.

В ходе прокурорской проверки соблюдения водного и земельного законодательства установлено, что фермеру на праве собственности принадлежит многоконтурный земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 195,5 га, расположенный в Орловском районе. Право собственности возникло на основании нескольких договоров купли-продажи долей.

Однако при формировании этого участка и постановке его на кадастровый учёт в границы были включены территории, которые находятся в федеральной собственности, — береговая линия и 20-метровая береговая полоса реки Неполодь.

Специалисты ООО «АПБ» методом сопоставления границ установили, что пересечение участка с береговой линией водного объекта происходит в нескольких местах. Общая площадь земель, незаконно включённых в частную собственность, составила более 7,4 га.

Суд отметил, что в соответствии с Водным и Земельным кодексами РФ водные объекты и их береговые полосы находятся в федеральной собственности, не подлежат приватизации и относятся к территориям общего пользования. Исключение составляют лишь изолированные пруды и обводнённые карьеры, к которым река Неполодь не относится. Нахождение в частной собственности участка в границах береговой полосы нарушает права неопределённого круга лиц на равный доступ к природным ресурсам и свободное пребывание у воды.

В судебном заседании представитель ответчика не оспаривал факты и доказательства, представленные прокуратурой, и не возражал против удовлетворения иска.

Суд постановил истребовать из владения в собственность Российской Федерации часть земельного участка площадью 74 416 кв.м, занятую береговой линией и береговой полосой реки Неполодь. Сведения о границах этой части подлежат исключению из Единого государственного реестра недвижимости, а общая площадь участка ответчика уменьшена до 1 880 626 кв. м.

Решение в окончательной форме изготовлено 30 апреля 2026 года и может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

