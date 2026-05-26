Нарышкинской ЦРБ представили нового главврача

26.5.2026 | 11:36 Медицина, Новости

Должность занял Сергей Устинов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Официальное представление нового руководителя коллективу произошло сегодня. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Устинов — местный уроженец. Сейчас ему 34 года. Он окончил Нарышкинскую среднюю школу, Медицинский институт ОГУ имени Тургенева (по специальности «лечебное дело»), затем — интернатуру (по акушерству и гинекологии).

После орловец работал в родильном доме в отделении патологии беременности — на протяжении восьми лет. Во время эпидемии ковида активно трудился в специализированном госпитале, который создали на базе Нарышкинской и Кромской районных больниц. В последние два года занимал должность исполняющего обязанности главврача Болховской ЦРБ.

ИА «Орелград»


