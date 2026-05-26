В Орловском округе отремонтируют дороги и освещение на 11 объектах

На дорожные работы в 2026 году предусмотрено 50,5 миллиона рублей.

Ход дорожных работ на территории Орловского муниципального округа был обсужден на аппаратном совещании в администрации Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков На 2026 год в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» округу предусмотрено 50,5 миллиона рублей.

Всего в 2026 году на территории округа планируется выполнить ремонт и строительство на 11 объектах дорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба губернатора. В частности. уже ведется капитальный ремонт дороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» – д. Тайное – ж/д переезд (ул. Чешская)», где подрядчик завершил устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси и теперь обустраивает остановки.

За счет средств Дорожного фонда Орловской области ремонтируется дорога на улице Строительной в деревне Жилина и на улицах Виноградной и Новой в поселке Зареченский. По поручению губернатора запланирован капитальный ремонт дорог в деревне Некрасовка. За счет средств муниципального Дорожного фонда запланирован капитальный ремонт освещения автомобильных дорог в деревне Киреевка и поселке Стрелецкий.

Ранее дорожно-строительное управление администрации Орловского муниципального округа представило отчет об освоении бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2025 год. Они были в основном предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского муниципального округа» и составили 362,891 миллиона рублей. Из них субсидии из Дорожного фонда Орловской области составили 238,514 миллиона рублей, средства местного Дорожного фонда – 124,376 миллиона.

Фактическое освоение по состоянию на 31 декабря 2025 года составило 351,553 миллиона рублей, или 96,9 процента от общего объема. Чиновники отмечают, что экономия средств местного Дорожного фонда составила 11,337 миллиона рублей. В целом в 2025 году на территории округа капитально было отремонтировано 29 объектов улично-дорожной сети и инфраструктуры. Так, капремонт прошли 22 участка автодорог общей протяженностью 21,33 км и два объекта уличного освещения на автодорогах местного значения общей протяженностью2,76 км.

В поселке Знаменка по решению суда на улице Горького был обустроен тротуар протяженностью 2,8 км. И также по решению суда было обустроено четыре разворотных площадки с заездными карманами и автопавильонами. Кроме того, в минувшем году более 8,5 миллиона рублей было потрачено на разработку проектной документации на 34 объекта, уже получены заключения госэкспертизы.

На содержание автомобильных дорог было предусмотрено 88,741 миллиона рублей, фактически расходы составили 79,635 миллиона рублей. Как пояснили чиновники, экономия бюджетных средств «образовалась в результате несостоявшихся конкурсных процедур, экономии по контрактам и перерасчета налога на имущество». На зимнее содержание дорог было потрачено 22,128 миллиона рублей, на весенне-летнее содержание – 33,246 миллиона рублей, на паспортизацию дорог – 2 миллиона рублей, на уплату налогов – 20,255 миллиона рублей. Кроме того, 11 миллионов рублей было направлено на закупку дорожной техники за счет областных субсидий.

