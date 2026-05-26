Эксперты объяснили, почему в Орловской области подешевели овощи

Однако на этом фоне начал дорожать сахар.

По данным Росстата, цены в Орловской области в апреле 2026 года выросли на 0,14 процента по сравнению с мартом. А вот годовая инфляция в регионе снизилась до 5,72 процента, хотя этот показатель оказался выше общероссийского, который составляет 5,58 процента. В регионе заметнее всего подешевели яйца, причем произошло это после того, как в начале текущего года они дорожали на Орловщине быстрее, чем в среднем по стране. Динамику изменения цен на потребительском рынке региона проанализировали эксперты орловского отделения Банка России.

Они отмечают, в частности, что в апреле продовольственные товары в целом стали дешевле. Особенно заметно снизились цены на плодоовощную продукцию. Например, сладкий перец и огурцы подешевели в связи с сезонным фактором. Как говорят эксперты, весной расходы на досвечивание и отопление теплиц сокращаются, что позволяет снижать цены. Кроме того, производство отечественных овощей в целом по стране увеличилось, и их предложение на рынке расширилось.

Как следует из информации Банка России, производство тепличных овощей в ЦФО выросло еще в 2025 году, и позитивная динамика в отрасли сохраняется. Залог успеха кроется во вводе новых мощностей и модернизации производства. В некоторых регионах Центральной России были запущены тепличные комплексы с использованием современных технологий. «Рост предложения овощей закрытого грунта и снижение издержек сдерживают рост цен», – так прокомментировала текущую ситуацию начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

Значительно подешевели куриные яйца. Эксперты отмечают, что после активного роста в феврале-марте цены на них скорректировались. При этом сахар, напротив, подорожал из-за сезонного снижения объемов производства и роста затрат производителей. В целом за год продовольствие в Орловской области подорожало на 4,57 процента, но это меньше роста всей потребительской корзины.

