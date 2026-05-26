Врачи спасли юную орловчанку с редкой патологией

Операцию делали в Орловской областной клинической больнице.

Изначально 16-летняя девушка поступила в НКМЦ имени Круглой. Несовершеннолетней диагностировали «закупорку общего желчного протока печени». Причиной являлся желчный камень. Это распространённая проблема, но, как правило, она встречается у людей гораздо более старшего возраста.

У девушки нарушился отток желчи и развилась «механическая желтуха». Она испытывала сильную боль. Ситуация могла существенно ухудшиться буквально за несколько ближайших часов. При отсутствии медицинского вмешательства пациентке угрожали гнойное воспаление желчных протоков, сепсис и острая печёночная недостаточность.

К её спасению экстренно подключились «взрослые» врачи Орловской областной клинической больницы, которые привыкли иметь дело с такими случаями. Орловчанку доставили в ООКБ и сделали операцию — щадящим малоинвазивным способом, с применением современного видеооборудования.

Состояние пациентки быстро улучшилось. Её жизнь оказалась вне опасности. На данный момент пациентку уже выписали — в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»