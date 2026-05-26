В Ливнах начали строить крепость

Также в местном парке готовятся к установке бюста Рема Хохлова.

В этом году город отмечает юбилей своего основания — 440 лет. По традиции в Ливнах День города празднуют в последнюю субботу июня.

Одним из подарков к круглой дате станет деревянный фрагмент ливенской крепости. Как сообщает «Принт-ТВ», его воссоздают в парке культуры и отдыха.

Постройка будет примерно 15 метров в длину и 3,5 метра в ширину. Высота составит около пяти метров. Для жителей и гостей города воссоздадут часть стены крепости (с которой и начинались Ливны). Конечно, это не полностью историческая, а скорее символическая реконструкция.

Башня постройки станет ещё одной точкой для осмотра города с высоты. Строительство должно обойтись в 4 миллиона рублей — но это не бюджетные, а частные деньги. Крепость дарит некий меценат. Известно, что с проектом и материалом помогла коммерческая организация из Кировской области.

По соседству с крепостью уже готовятся к установке бюста знаменитого физика, уроженца Ливен Рэма Хохлова. В этом году в июле исполняется 100 лет со дня его рождения. Скульптуру решили установить по инициативе потомков учёного.

ИА «Орелград»