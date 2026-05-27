Болхов и Колпну включили в перечень моногородов

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Орловские населённые пункты пополнили официальный список монопрофильных муниципальных образований. Решение вступит в силу с 1 июня.

«Статус моногорода открывает для территорий дополнительные возможности государственной поддержки», – пояснили в Департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Отметим, что Болхов считается городом. Колпна — посёлком городского типа. Ранее в официальный список моногородов на Орловщине входил только Мценск.

