Болхов и Колпну включили в перечень моногородов

27.5.2026 | 10:53 Новости, Экономика

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Фото: ИА «Орелград»

Орловские населённые пункты пополнили официальный список монопрофильных муниципальных образований. Решение вступит в силу с 1 июня.

«Статус моногорода открывает для территорий дополнительные возможности государственной поддержки», – пояснили в Департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Отметим, что Болхов считается городом. Колпна — посёлком городского типа. Ранее в официальный список моногородов на Орловщине входил только Мценск.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

