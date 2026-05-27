В ГАИ рассказали подробности о мотоДТП на Московской

Напомним, авария произошла накануне.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось в 7 часов 50 минут. Мотоциклом «Сузуки» управлял мужчина, родившийся в 1998 году. У него не было прав необходимой категории. Кроме того, сам мотоцикл не был официально зарегистрирован.

Мотоциклист ехал по Московской со стороны Орджоникидзе в сторону Московского шоссе. У дома №124 он налетел на бордюрный камень, а потом врезался в световую опору.

Пострадавшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что он был без сознания.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. В них пострадали пятеро человек.

