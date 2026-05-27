В ГАИ рассказали подробности о мотоДТП на Московской

27.5.2026 | 11:00 Новости, Происшествия

Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Фото: ГАИ Орловской области

Напомним, авария произошла накануне.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось в 7 часов 50 минут. Мотоциклом «Сузуки» управлял мужчина, родившийся в 1998 году. У него не было прав необходимой категории. Кроме того, сам мотоцикл не был официально зарегистрирован.

Мотоциклист ехал по Московской со стороны Орджоникидзе в сторону Московского шоссе. У дома №124 он налетел на бордюрный камень, а потом врезался в световую опору.

Пострадавшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что он был без сознания.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. В них пострадали пятеро человек.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

