Казачью вольницу устроят под Орлом

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры завершится в селе Льгов.

В Орловской области подвели итоги IV Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Орловская казачья вольница». Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, это масштабное событие, объединившее талантливых исполнителей и творческие коллективы, передающие дух казачьих традиций. Лауреаты и дипломанты определены в номинациях «Казачий танец» и «Вокал» в нескольких возрастных категориях по итогам заседания жюри, которое возглавляла Ольга Соколова, заведующий отделением «Музыкальный фольклор» Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского.

Звания лауреатов и обладателей специальных дипломов удостоились многие коллективы и солисты из разных регионов России. Например, в номинации «Казачий танец» лауреатом 1-й степени в возрастной категории до 12 лет стал Образцовый любительский коллектив танцевально-пластическая студия «DREAM STEP» из Орловского муниципального округа. А в возрастной категории 35+ первенствовала хореографическая группа ансамбля казачьей песни «Казачья горница» из города Воронежа.

В номинации «Вокал» в возрастной категории 9-12 лет гран-при присуждено Образцовому фольклорному ансамблю «Росинка» из города Черемхово Иркутской области. Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» из Брянска стал лауреатом 1-й степени в возрастной категории 13-17 лет. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Орловского областного центра народного творчества.

Однако фестиваль на этом не завершился. Как сообщили организаторы, 31 мая в 15:00 в селе Льгов Хотынецкого района пройдет творческая программа. Мероприятие состоится на основной сцене фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». На сцене выступят победители фестиваля, творческие казачьи коллективы из Центрального федерального округа России. Гости услышат аутентичные казачьи песни в самых разных жанрах: лирические и походные, строевые композиции, романсы и задорные плясовые мелодии. Особое очарование программе придаст живое исполнение на народных инструментах.

Отметим также, что организаторы тепло благодарят всех участников, руководителей коллективов и педагогов за талант, энтузиазм и преданность казачьим традициям. Фестиваль вновь собрал яркие таланты и подарил зрителям незабываемые эмоции. В следующем году «Орловская казачья вольница» станет еще масштабнее. Организаторы ждут новых участников и верят, что праздник творчества подарит всем еще больше ярких впечатлений.

ИА “Орелград”