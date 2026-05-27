Орловцы стали чаще обращаться в налоговую службу

Количество обращений в 2026 году увеличилось на 15 процентов.

За первые четыре месяца 2026 года в УФНС России по Орловской области поступило более 8,5 тысячи обращений от граждан и представителей бизнеса. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления, обратившихся в основном интересовали вопросы учета налогоплательщиков, получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогообложения имущества физических лиц и малого бизнеса, а также нюансы порядка урегулирования задолженности.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица чаще всего задавали вопросы о налогообложении специальных налоговых режимов, отметили также в областной налоговой службе. Подавляющее большинство обращений, а именно 93,6 процента от их общего числа, поступило в электронном виде. В частности, орловцы активно пользуются такими сервисами, как «Обратиться в ФНС России» и личными кабинетами налогоплательщика для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лица.

«Срок рассмотрения обращений в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ составляет 30 календарных дней. Однако в орловском управлении налоговой службы средний срок предоставления ответов не превышает 15 календарных дней», – подчеркнули в пресс-службе регионального УФНС. Ранее сообщалось, что в этом году налоговые органы Орловской области посетили почти 35 тысяч налогоплательщиков. Наибольшей популярностью пользовались услуга по устному информированию (более 18 тысяч обращений) и прием налоговой и бухгалтерской отчетности (10,2 тысячи обращений).

Областная налоговая служба напоминает, что получить государственную услугу можно вне очереди с помощью сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию». В первом квартале 2026 года этой возможностью воспользовались более 700 жителей региона.

Сервис доступен простым гражданам, индивидуальным предпринимателям и представителям организаций. Обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи. При опоздании более чем на 10 минут право на приоритетное обслуживание утрачивается. При этом среднее время ожидания в общей очереди составляет не более пяти минут, напоминает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

