На Орловщине выросло число участников демонстрационных экзаменов

В этом году такие испытания пройдут более 3000 орловских студентов.

В Орловской области продолжается проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации для студентов среднего профессионального образования. В 2026 году запланировано 158 экзаменов по 56 специальностям, в которых примут участие 3060 выпускников из 26 образовательных учреждений региона. Как сообщила пресс-служба губернатора, на данный момент уже завершен 21 демонстрационный экзамен.

В его рамках 364 выпускника успешно выполнили задания, причем 169 из них показали результат профильного уровня, наиболее высокого, ориентированного на требования работодателей. К оценке знаний и навыков выпускников привлечено свыше 60 экспертов с ведущих предприятий Орловской области. Для студентов это важно, потому что демонстрационный экзамен позволяет не только оценить степень освоения ими учебного материала, но и определить уровень сформированности профессиональных компетенций.

Оценка проводится по двум уровням. Так, базовый уровень основан на требованиях федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (СПО). А профильный уровень позволяет проверить владение студентами навыками, заявленными работодателями. Последние напрямую заинтересованы в подготовке для себя новых кадров соответствующей квалификации. Кстати, в Орловской области наблюдается рост популярности демонстрационных экзаменов. В 2025 году экзаменационные испытания прошли 2380 студентов, из которых 48 процента выбрали профильный уровень.

В региональном департаменте образования подсчитали, что в период с 2019 по 2025 год число центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) увеличилось в 14 раз, а именно с пяти до 68 единиц. В ведомстве объясняют это значительным расширением охвата специальностей, для которых демонстрационный экзамен стал формой итоговой аттестации. Количество специалистов, привлекаемых к оценке студентов, в 2025 году выросло в 22,17 раза по сравнению с 2019 годом.

В пресс-службе губернатора также напомнили, что с 1 сентября 2026 года демонстрационные экзамены станут основной формой государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. Результаты этих экзаменов будут признаны эквивалентными результатам независимой оценки квалификации.

ИА “Орелград”