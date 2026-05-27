На Орловщине выросло число участников демонстрационных экзаменов

27.5.2026 | 12:49 Новости, Образование

В этом году такие испытания пройдут более 3000 орловских студентов.

Фото: vk.com/dep_obr

В Орловской области продолжается проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации для студентов среднего профессионального образования. В 2026 году запланировано 158 экзаменов по 56 специальностям, в которых примут участие 3060 выпускников из 26 образовательных учреждений региона. Как сообщила пресс-служба губернатора, на данный момент уже завершен 21 демонстрационный экзамен.

В его рамках  364 выпускника успешно выполнили задания, причем 169 из них  показали результат профильного уровня, наиболее высокого, ориентированного на требования работодателей. К оценке знаний и навыков выпускников привлечено свыше 60 экспертов с ведущих предприятий Орловской области. Для студентов это важно, потому что демонстрационный экзамен позволяет не только оценить степень освоения ими учебного материала, но и определить уровень сформированности профессиональных компетенций.

Оценка проводится по двум уровням. Так, базовый уровень основан на требованиях федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (СПО). А профильный уровень позволяет проверить владение студентами навыками, заявленными работодателями. Последние напрямую заинтересованы в подготовке для себя новых кадров соответствующей квалификации. Кстати, в Орловской области наблюдается рост популярности демонстрационных экзаменов. В 2025 году экзаменационные испытания прошли 2380 студентов, из которых 48 процента выбрали профильный уровень.

В региональном департаменте образования подсчитали, что в период с 2019 по 2025 год число центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) увеличилось в 14 раз, а именно с пяти до 68 единиц. В ведомстве объясняют это значительным расширением охвата специальностей, для которых демонстрационный экзамен стал формой итоговой аттестации. Количество специалистов, привлекаемых к оценке студентов, в 2025 году выросло в 22,17 раза по сравнению с 2019 годом.

В пресс-службе губернатора также напомнили, что с 1 сентября 2026 года демонстрационные экзамены станут основной формой государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. Результаты этих экзаменов будут признаны эквивалентными результатам независимой оценки квалификации.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

