Россияне все чаще переходят на совместные семейные накопления

Это позволяет быстрее достигать поставленных целей.

Согласно опросу ВТБ, 43% граждан предпочитают копить деньги в кругу семьи, используя общие счета и приложения для отслеживания баланса. Главным препятствием для накоплений 25% респондентов назвали спонтанные покупки.

Самые популярные инструменты: вклады и накопительные счета на одного из супругов (44%), совместные счета для обоих (32%). Третье место делят наличные (13%) и инвестиции (7%). Идеальный инструмент, по мнению опрошенных, должен позволять снимать деньги без потери процентов и пополнять без комиссии.

ВТБ фиксирует запрос клиентов на расширение таких продуктов, как «Семейные копилки» с игровыми элементами для дополнительной мотивации.

ИА “Орелград”