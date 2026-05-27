Орловца задержали по подозрению в сомнительных высказываниях

Они содержали признаки пропаганды терроризма.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Известно, что мужчина родился в 1983 году. Согласно текущей версии, он, находясь в общественном месте, публично высказывал в адрес представителя власти «угрозы насильственных действий…, содержащие признаки пропаганды терроризма».

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по соответствующей статье (205.2 УК, часть 1). После этого подозреваемого задержали.

