Орловца задержали по подозрению в сомнительных высказываниях

27.5.2026 | 16:21 Закон и порядок, Криминал, Новости

Они содержали признаки пропаганды терроризма.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Известно, что мужчина родился в 1983 году. Согласно текущей версии, он, находясь в общественном месте, публично высказывал в адрес представителя власти «угрозы насильственных действий…, содержащие признаки пропаганды терроризма».

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по соответствующей статье (205.2 УК, часть 1). После этого подозреваемого задержали.

ИА «Орелград»


