Жители поселка «Первый Загородный» пожаловались на коммунальные проблемы

Несколько лет орловцы не могут добиться дорог, газа и канализации.

Дорогу обещали сделать ещё в 2024 году — люди до сих пор отсыпают проезды за свой счет, чтобы пробраться к жилью. Газ к микрорайону подвели, но к домам не подключили. Из-за слива отходов с соседнего участка у нескольких домов образовались болота.

Обращения в администрации Орла и Орловского округа результатов не дали. После этого жители пожаловались в ЛДПР. Депутат облсовета Владислав Числов направил официальные запросы по каждой проблеме и пообещал держать ситуацию на контроле.

«Ситуация в «Первом Загородном» – это пример того, как чиновники годами игнорируют нужды людей», – отметил Владислав Числов.

В региональном отделении ЛДПР напомнили, что жители региона могут сообщать о проблемах и острых вопросах по адресу: г. Орел, ул. 8 Марта, д. 8, а также через сайт в разделе «Буду жаловаться в ЛДПР».

