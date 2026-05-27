Орловец признался в преступном гостпеприимстве

По текущей версии, он обокрал свою гостью почти на миллион рублей.

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Преступление произошло в областном центре. Заявление поступило в отдел полиции по Северному району.

Подозреваемый — 1999 года рождения. Как считают в полиции, вначале, сам находясь в гостях у девушки, он заметил, что она хранит большую сумму денег «в жестяной ёмкости». Затем уже девушка, в составе целой компании, оказалась в гостях у данного гражданина.

Он дождался, пока все уснут, тайком взял у знакомой ключ от её квартиры, и поехал туда на такси. Орловец проник в чужое жилище и взял деньги — около 950 тысяч рублей. Потом он возвратился к себе и «вернул ключ».

Вначале подозреваемый отрицал свою причастность, но затем дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Известно, что орловец успел потратить большую часть средств, однако всё же вернул потерпевшей около 300 тысяч рублей.

