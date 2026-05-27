Россельхознадзор выявил на Орловщине нелегальных торговцев ветпрепаратами

У них отсутствовали лицензии на фармацевтическую деятельность.
Об этом рассказали в орловском управлении ведомства.
Нарушения выявили, анализируя данные, которые размещались в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров.
Уточняется, что торговля велась в этом году. Установлены пятеро нарушителей (все — индивидуальные предприниматели):
- ИП Гусарова А. И (Орёл, Новосильская, 11)
- ИП Кондрахин Ю. А. (Орёл, Октябрьская, 45, и Металлургов, 17, корпус 1)
- ИП Кутепова М. С. (Ливны, Денисова, 5),
- ИП Мордина А. Ю. (Орёл, 3-я Курская, 1, и Маринченко, 9),
- ИП Нартова Т. В. (Орловский муниципальный округ, деревня Жилина, Строительная, 53).
Предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения требований закона.
ИА «Орелград»