Орловские чиновники не смогли включить подрядчика в «черный список»

Представители мэрии проиграли уже два суда антимонопольной службе.

Арбитражный суд Орловской области, а затем и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже отказали муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в удовлетворении требований о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России, ранее ведомство рассмотрело обращение указанного учреждения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «ПрофЭнерго».

Причем история тянется еще с марта 2024 года. МКУ «ОМЗ города Орла» сообщило тогда региональному антимонопольному органу о том, что указанная компания, по его мнению, не исполнила муниципальный контракт. Договор был заключен по итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по увеличению уровня освещенности автомобильной дороги по улице Московской в городе Орле, на участке от улицы Революции до Московского шоссе. В связи с этим заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Материалы рассмотрела комиссия Управления ФАС, но она грубых нарушений со стороны подрядчика не усмотрела. Комиссия приняла решение не включать сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков, посчитав, что при исполнении контракта заказчик сам нарушил его условия. Более того, антимонопольный орган признал в действиях заказчика нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

МКУ «ОМЗ города Орла» пыталось по суду признать решение УФАС незаконным и недействительным, прошло две инстанции и проиграло в обеих. Суды установили, что при проведении аукциона заказчик ненадлежащим образом сформировал описание объекта закупки. В локальном сметном расчете содержались указания на конкретные товарные знаки, на конкретные светильники определенных марок, что само по себе противоречит закону. Правда, в извещении о закупке была сделана оговорка: «или эквивалент».

Но антимонопольный орган обратил внимание на то, что заказчик не заполнил структурированную форму описания объекта закупки в единой информационной системе. В результате у участника закупки «отсутствовала техническая и фактическая возможность предложить товар иного товарного знака». Кроме того, при исполнении контракта заказчик, по сути, запретил подрядчику использовать эквивалентные материалы, хотя подрядчик предлагал их из-за невозможности поставки исходного оборудования в установленные сроки.

Из материалов судов следует, что поставка занимала от 32 до 57 дней, что автоматически делало невозможным завершение работ к 1 марта 2024 года, такая дата была установлена в контракте. Также заказчик не предоставил подрядчику необходимую техническую документацию, точечную схему и эскизы недостающих кронштейнов для светильников, посчитали суды. В результате, суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд пришли к выводу, что решение Орловского УФАС является законным и обоснованным. Кстати, ранее, в рамках другого арбитражного разбирательства решение МКУ «ОМЗ города Орла» об одностороннем отказе от исполнения казанного контракта было признано незаконным.

ИА “Орелград”