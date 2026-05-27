Завтра в Орле простятся с Сергеем «Стрижом»

Прощание состоится в Успенском мужском монастыре.

Церемония отпевания начнётся в 12 часов. Похороны пройдут в Орловском муниципальном округе рядом с селом Плещеево на кладбище «Берёзки» (на втором поле). Они состоятся в 13:30.

Сергей являлся инструктором «Бригады Катукова» и волонтёром движения по поиску пропавших людей «ЛизаАлерт». Он погиб на спецоперации, выполняя боевую задачу. Это стало известно несколько дней назад.

Информацию сообщили в соцсетях «Бригады Катукова». Там же идёт сбор средств для семьи бойца.

