Прокурор Орловской области защитил права льготников

Гражданские дела рассматривали в Орловском районном суде.

В этом принял участие прокурор области Алексей Тимошин. Как рассказали в ведомстве, речь идёт о двух делах, связанных с взысканием средств.

Граждане, имевшие право на бесплатное обеспечение лекарствами, не получили препараты в установленные сроки. В связи с этим орловцы были вынуждены покупать медикаменты за свой счёт. Теперь прокуратура помогла им вернуть деньги.

Суд удовлетворил иски. Соответствующие суммы должны взыскать с Департамента здравоохранения Орловской области.

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

