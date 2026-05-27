Спустя 26 лет суд заочно приговорил иностранца к 10 годам колонии

Такой вердикт вынесен за убийство на территории Орловской области.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел не самое обычное уголовное дело и вынес обвинительный приговор в отношении гражданина иностранного государства. Фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Как следует из информации пресс-службы суда, преступление было совершено 16 августа 2000 года.

Было установлено, что в тот день между иностранцем и местным жителем на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений вспыхнул конфликт. В результате иностранец нанес своему оппоненту удар перочинным ножом в шею, с правой ее стороны. Пострадавший получил колотое ранение. Он был доставлен в Глазуновскую центральную районную больниц, где 17 августа 2000 года скончался от полученных травм. Дело в том, что удар ножом пришелся в место расположения жизненно важных органов человека.

В ходе предварительного следствия обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Спустя 20 лет, а именно 25 ноября 2020 года, его объявили в международный розыск. Однако он до сих пор не задержан. По крайней мере, в районный суд сведения о его задержании пока не поступали. Поэтому уголовное дело рассматривалось судом в заочном режиме, то есть без участия в нем самого фигуранта. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Еще одной особенностью этого дела стало определение срока отбытия наказания. В приговоре суд подчеркнул, что исчисление срока лишения свободы начнется после его вступления в законную силу, но с момента фактического задержания осужденного на территории Российской Федерации либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России. Кстати, приговор уже вступил в законную силу.

