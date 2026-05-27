Орловец виртуально обворовал участника СВО

Житель Кромского района похитил деньги с его банковской карты.

Кромской районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Как сообщили в пресс-службе суда, 14 февраля 2026 года подсудимый находился в гостях у своей сожительницы. У нее на руках имелась банковская карта ее брата, который в тот момент находился в зоне проведения специальной военной операции.

Злоумышленник об этом знал. Знал он и о том, что у его любимой находится также мобильный телефон ее брата, которым она пользовалась. Когда сожительница уснула, мужчина тайком взял этот мобильник, вошел в банковское мобильное приложение и перевел 59 тысяч рублей со счета участника СВО на свой банковский счет. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Похищенные деньги он вернул потерпевшему в полном объеме. И то, и другое было признано обстоятельствами, смягчающими наказание. Но от обвинительного приговора злоумышленник не ушел. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, отметили в пресс-службе Кромского районного суда.

Тем временем в Орле сотрудники Управления уголовного розыска по горячим следам раскрыли дело о краже денег с чужой банковской карты. Подозреваемым оказался орловец 1980 года рождения. Как сообщила пресс-служба Управления МВД России по Орловской области, мужчина увидел забытую на банкомате банковскую карту и забрал ее себе, после чего расплачивался ею за свои покупки в ряде магазинов.

Пока он это делал, в полицию за помощью обратился другой местный житель, который обнаружил несколько списаний с его банковской карты на общую сумму более 9 тысяч рублей. Потерпевший рассказал полиции, что потерял свою карту. Он ее заблокировал, но еще до блокировки с его карты было произведено несколько списаний. По данному факту следственным отделом ОП № 1 по Железнодорожному району УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

