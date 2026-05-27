В Ливнах норматив стоимости жилья увеличили на 4 процента

В Ливнах утвержден новый норматив для выплат молодым семьям.

Администрация города Ливны установила норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Согласно документу, стоимость одного квадратного метра утверждена в размере 66 980 рублей. Это на 2638 рублей, или примерно на 4,1 процента выше предыдущего норматива, действовавшего с мая 2025 года и составлявшего 64 342 рубля за квадратный метр. Теперь прежнее постановление администрации города Ливны признано утратившим силу.

Указанный норматив применяется при расчете размера социальной выплаты, которую получают молодые семьи – участницы подпрограммы муниципальной программы «Молодежь города Ливны». Сама программа включает в себя пять направлений: «Ливны молодые», «Нравственное и патриотическое воспитание граждан», «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения», «Обеспечение жильем молодых семей» и «Содействие занятости молодежи».

По информации администрации Ливен, в 2025 году на реализацию всей муниципальной программы было предусмотрено 17,763 миллиона рублей. Фактически же было освоено 17,503 миллиона рублей, или 98,5 процента от запланированного объема. Непосредственно по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования за счет всех источников (федерального, областного и городского бюджетов) составил в прошлом году 4,005 миллиона рублей. В результате две молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, в рамках программы в 2025 году было трудоустроено 182 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период. На профилактику асоциальных явлений в молодежной среде было потрачено 50 тысяч рублей, на мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию было направлено 105 тысяч рублей. Плановые значения целевых индикаторов, как отмечают в мэрии, были достигнуты по всем подпрограммам.

