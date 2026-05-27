В Орловской области заметно подорожали билеты и экскурсии

В апреле 2026 года цены в Орловской области выросли так же, как в целом по России – на 0,14 процента за месяц. Однако годовая инфляция сложилась выше общероссийской – 5,72 процента против 5,58 процента. Из товаров непродовольственной группы в регионе заметнее всего подорожали печатные издания. Об этом сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.

Как и в предыдущие месяцы, в апреле быстрее всего росли цены на услуги. По данным регулятора, годовая инфляция в этом сегменте составила 9,67 процента. Подорожали автобусные экскурсии. Как считают эксперты, турфирмы переносили в цены накопленный рост расходов на зарплаты, топливо и содержание транспорта. Подорожали и железнодорожные билеты, особенно в купейные вагоны, в связи с ростом спроса перед майскими праздниками.

При этом отдых за рубежом подешевел. В данном случае сказались укрепление рубля и окончание высокого сезона в некоторых странах. В целом, услуги в Орловской области в апреле поднялись в цене по сравнению с мартом на 0,6 процента. Цена на непродовольственные товары в апреле поднялись на 0,42 процента, а за год они подорожали на 4,21 процента.

Заметнее всего в апреле выросли цены на печатные издания. Как говорят эксперты, произошло это, потому что увеличились затраты на краску и бумагу, а также на услуги типографий. Плюс выросли издержки ретейлеров на логистику и аренду помещений. Также подорожали легковые автомобили, в частности, подержанные иномарки. Это связано с ростом спроса на отдельные модели.

Как сообщает регулятор, годовая инфляция в целом по стране продолжила замедляться. Так, в апреле она составила 5,58 процента после 5,86 процента в марте. Месячный рост цен ощутимо замедлился. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4 процентов, подчеркнули в орловском отделении регулятора.

