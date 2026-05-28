Банк не смог взыскать с орловца кредит 20-летней давности

Суд отказал во взыскании долга из-за пропуска исковой давности.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску одного из банков к местному жителю о взыскании кредитной задолженности и вынес решение не в пользу финансовой организации. Как сообщили в пресс-службе суда, кредитный договор между сторонами был заключен еще в ноябре 2006 года. Заемщик не погасил задолженность. Более того, последний платеж в счет погашения кредита он внес еще в январе 2010 года.

Остается только удивляться тому, что банк на протяжении 16 лет не беспокоил этого заемщика. Но сейчас в финансовой организации, видимо, вспомнили о старом долге. Ответчик ловко на этом сыграл. Уже на стадии судебного заседания он заявил ходатайство о применении срока исковой давности. Заемщик попросил суд отказать банку в удовлетворении его требований в связи с пропуском давности.

При рассмотрении дела суд руководствовался статьями 195, 196 и 200 Гражданского кодекса РФ, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, а также проверил представленные банком расчеты. Он пришел к выводу, что банк обратился в суд спустя значительное время после того, как заемщик прекратил исполнять обязательства. Срок исковой давности составлял три года с момента последнего платежа заемщика. И в данном случае он оказался превышен значительно, ведь со времени последнего платежа прошло уже более 16 лет.

В итоге суд счел срок исковой давности пропущенным. В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ это является самостоятельным основанием для отказа в иске, отмечено в его решении. Банку было полностью отказано во взыскании кредитной задолженности в полном объеме. Впрочем, в пресс-службе суда отметили, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Так что точка в этом споре пока не поставлена.

По данным официальной статистики, банки наращивают объемы кредитования. Совокупный объем кредитных вложений в Орловской области по состоянию на март 2026 года достиг 20,13 миллиарда рублей, что на 12,8 процента превышает показатель марта прошлого года. Рост обеспечили оба ключевых сегмента. При этом кредитование населения демонстрирует более высокую динамику.

Так, кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сравнению с прошлым годом увеличились до 11,73 миллиарда рублей, или на 6 процентов. А кредиты населению выросли до 8,4 миллиарда рублей, что на 23,8 процента больше, чем было в марте 2025 года. Таким образом, розничное кредитование растет быстрее корпоративного.

ИА “Орелград”