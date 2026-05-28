В Орле в центрах для несовершеннолетних выявили нарушения

28.5.2026 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Проверки проводила прокуратура.

Фото: www.google.com/maps

Соблюдение прав подростков проконтролировал лично заместитель прокурора нашего региона Борис Непорожный.

Мероприятия прошли в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД (на Металлургов, 33) и в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» (на Елецкой, 84). Известно, что прокуратуру интересовало соблюдение санитарных, противопожарных и антитеррористических требований, а также соблюдение законов, непосредственно связанных с детьми.

Характер выявленных недочётов не уточняется. Однако в ведомстве указали, что по фактам нарушений примут меры реагирования. Также по итогам визитов отдельные вопросы просто поставили на контроль прокуратуры.

ИА «Орелград»


