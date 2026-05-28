«Гарант Авто» заставили принять на работу экскаваторщика

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел иск об установлении факта трудовых отношений.

Мужчина утверждал, что работал в ООО «Гарант Авто» несколько лет. График — вахтовый (15 на 15 дней). Заработная плата менялась: в начале карьеры — 70 000 рублей, с июля 2024 года — 90 000 рублей. Работодатель предоставлял жилье и деньги на питание. Договор не оформлялся, запись в трудовую книжку не вносилась. Через некоторое время работодатель начал задерживать зарплату. В тоге мужчину и других сотрудников перестали допускать к работе. За защитой своих прав мужчина обратился в суд.

ООО «Гарант Авто» (директор и учредитель — Ратников А.Н.) имеет основной вид деятельности — автомобильные грузоперевозки. Ответчик предоставил штатные расписания, согласно которым должность «машинист экскаватора» никогда не была предусмотрена. Числились только водители, слесари, механики, бухгалтеры и директор. (С апреля 2025 года в штате остался только директор).

Однако Управление по гостехнадзору подтвердило, что за ООО «Гарант Авто» была зарегистрирована спецтехника, включая экскаваторы и дробилку. Орловец представил скриншоты переписки с директором Ратниковым А.Н. о зарплате, технике. Продемонстрировал видеозапись работы, выписку по банковской карте, куда ему регулярно переводились деньги. Также другой экскаваторщик подтвердил, что бригада работала в ООО «Гарант Авто» до поломки дробилки.

Суд руководствовался нормами Трудового кодекса РФ о том, что фактическое допущение к работе с ведома работодателя является основанием для возникновения трудовых отношений, даже если трудовой договор не оформлен письменно. Исковые требования удовлетворены частично: взыскано 572 606 рублей 27 копеек (задолженность по зарплате, компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация морального вреда). Также ответчика обязали внести в трудовую книжку записи о приеме и увольнении работника.

