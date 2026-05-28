Матери подростка придется заплатить за сожженную им дачу

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел иск о возмещении ущерба.

Группа несовершеннолетних неоднократно проникала на дачный участок в районе «Чугунного моста» города Ливны. Подростки заходили в двухэтажный кирпичный домик и деревянную беседку, разводили огонь как внутри, так и снаружи. В результате имущество уничтожено.

Полиция установила, что поджог совершили двое несовершеннолетних 11 и 13 лет (на момент происшествия). Уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) возбуждено не было, так как подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это преступление.

Согласно экспертизе ФБУ «Орловская ЛСЭ» Минюста России, восстановительный ремонт дачного дома невозможен. Стоимость дома на момент пожара составила 357 306 рублей.

Собственник требовал солидарно взыскать всю сумму с матерей подростков. Одна женщина добровольно оплатила половину ущерба —178 653 рубля. В связи с этим производство по делу к ней прекратили.

Суд удовлетворил требования к маме второго поджигателя: взыскано 178 653 рубля в счет возмещения материального ущерба, 15 000 рублей расходов на оплату услуг представителя истца, 6 359 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”