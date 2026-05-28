Матери подростка придется заплатить за сожженную им дачу

28.5.2026 | 6:35 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел иск о возмещении ущерба.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Группа несовершеннолетних неоднократно проникала на дачный участок в районе «Чугунного моста» города Ливны. Подростки заходили в двухэтажный кирпичный домик и деревянную беседку, разводили огонь как внутри, так и снаружи. В результате имущество уничтожено.

Полиция установила, что поджог совершили двое несовершеннолетних 11 и 13 лет (на момент происшествия). Уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) возбуждено не было, так как подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это преступление.

Согласно экспертизе ФБУ «Орловская ЛСЭ» Минюста России, восстановительный ремонт дачного дома невозможен. Стоимость дома на момент пожара составила 357 306 рублей.

Собственник требовал солидарно взыскать всю сумму с матерей подростков. Одна женщина добровольно оплатила половину ущерба —178 653 рубля. В связи с этим производство по делу к ней прекратили.

Суд удовлетворил требования к маме второго поджигателя: взыскано 178 653 рубля в счет возмещения материального ущерба, 15 000 рублей расходов на оплату услуг представителя истца, 6 359  рублей  государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU